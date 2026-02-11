Via libera Ue ai dazi sui piccoli pacchi già da luglio 3 euro

Il Consiglio dell’Unione Europea ha approvato le nuove regole sui dazi per i piccoli pacchi in arrivo. Da luglio, i pacchi sotto i 150 euro di valore, di solito provenienti da acquisti online, saranno soggetti a una tariffa di 3 euro. La misura mira a regolare il commercio elettronico e a recuperare entrate per gli Stati membri. Ora si attende la pubblicazione ufficiale delle nuove norme e l’inizio delle applicazioni pratiche.

Il Consiglio Ue ha dato via libera definitivo alle nuove regole doganali sui piccoli pacchi in entrata nel mercato europeo, per lo più tramite commercio elettronico. Mirano a eliminare l'esenzione attuale sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Una volta operativo il nuovo 'data hub' doganale europeo atteso al momento nel 2028 si applicheranno a tutte le merci in ingresso nell'Ue. In via provvisoria già dal primo luglio di quest'anno sarà applicato un dazio forfettario di 3 euro per ciascuna categoria di prodotto contenuta nei pacchi inferiori a 150 euro inviati direttamente ai consumatori.

