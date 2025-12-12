via libera ue a un dazio da 3 euro sui piccoli pacchi in arrivo da paesi terzi scatta da luglio 2026

L’Unione Europea ha approvato un dazio di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti da Paesi terzi, in vigore da luglio 2026. La misura mira a ridurre l’afflusso di prodotti a basso costo e di qualità inferiore, principalmente dalla Cina, nel mercato unico europeo, regolando le esenzioni attualmente previste dalla normativa.

Arriva l’annunciata tassa sui piccoli pacchi in ingresso nell’Ue, pensata per arginare la grande quantità di prodotti a basso costo e scarsa qualità che entrano nel mercato unico, soprattutto dalla Cina, grazie a esenzioni previste dalla normativa. Il Consiglio Ue ha concordato un dazio doganale fisso temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nel territorio del Vecchio continente, principalmente tramite commercio elettronico, a partire dal 1° luglio 2026. Rimarrà in vigore fino all’accordo su una soluzione permanente per eliminare la soglia di esenzione dai dazi doganali. L'articolo Via libera Ue a un dazio da 3 euro sui piccoli pacchi in arrivo da Paesi terzi. Ilfattoquotidiano.it

Dopo il via libera negato dalla Corte dei conti lo scorso ottobre, Marco Lombardi fa il punto: «Vi spiego perché è un orgoglio dell’ingegneria italiana» - facebook.com Facebook

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, venerdì #14novembre: Via libera ai #dazi sui pacchi extra #Ue. #Generali, l’ #utile cresce del 14%: «Possibile andare oltre i target». Mancano i fondi: smaltimento a rischio per i #pannellisolari #buonalettura #primap X.com

Migranti, via libera Ue a procedure accelerate e hub nei Paesi terzi: le novità - Rimpatri e Ue: nuove regole per accelerare le espulsioni, istituire centri in Paesi terzi e rafforzare la cooperazione tra Stati membri. notizie.it

Tassa di due euro sui pacchi sotto i 2 kg extra Ue (leggi cinesi): la Ue apre, non dazio ma ecologia - In arrivo un primo via libera Ue allo stop alle esenzioni doganali sui piccoli pacchi di provenienza extra europea. blitzquotidiano.it