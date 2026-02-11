Via libera dell’Ue ai dazi sui piccoli pacchi tassa di 3 euro da luglio 2026

L’Unione Europea ha approvato ufficialmente una nuova tassa di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti da Paesi extra-Ue. La misura entrerà in vigore il 1° luglio 2026 e riguarda tutte le spedizioni di pacchi di piccole dimensioni. La decisione ha già suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e commercio online.

L'Unione Europea ha dato il via libera all'introduzione di una tassa di 3 euro sui piccoli pacchi in arrivo da Paesi extra-Ue, una misura che entrerà in vigore il 1° luglio 2026. La decisione, formalizzata dal Consiglio Ue, mira a proteggere i produttori e i venditori europei dalla concorrenza di prodotti a basso costo, principalmente provenienti dalla Cina, e a modernizzare le regole doganali in linea con la crescita dell'e-commerce globale. Questa nuova imposta si applicherà a tutti gli articoli di valore inferiore a 150 euro. La decisione è arrivata in un momento di crescente attenzione alla competitività delle imprese europee e alla necessità di adeguare le normative doganali all'evoluzione del commercio online.

