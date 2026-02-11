Via libera dall’Ue ai dazi sui piccoli pacchi Già dal primo luglio si pagherà 3 euro per ogni spedizione in arrivo

Da inizio luglio, chi riceve piccoli pacchi dall’estero dovrà pagare 3 euro di dazio. Il Consiglio Ue ha approvato le nuove regole doganali che colpiranno soprattutto le spedizioni provenienti dal commercio online. A partire dal primo mese estivo, chi riceve un pacco in Italia o in altri Paesi europei dovrà mettere mano al portafoglio, anche se si tratta di piccoli oggetti acquistati su internet.

Il Consiglio Ue ha dato via libera definitivo alle nuove regole doganali sui piccoli pacchi in entrata nel mercato europeo, per lo più tramite commercio elettronico. Finora era rimasta l’esenzione sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro. Le nuove regole saranno applicate quando sarà operativo il nuovo “data hub” doganale europeo, atteso al momento nel 2028. Per ora, dal primo luglio di quest’anno, sarà applicato un dazio forfettario di 3 euro per ciascuna categoria di prodotto contenuta nei pacchi inferiori a 150 euro inviati direttamente ai consumatori. Come sarà riscosso il dazio. A partire dal 1º luglio 2026 il dazio sarà riscosso su ciascuna categoria di articolo contenuta in un pacco, identificata dalle rispettive sottovoci tariffarie.🔗 Leggi su Open.online

