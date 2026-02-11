Via libera del Cdm al ddl immigrazione | sanzioni fino a 50mila euro per chi viola il blocco navale

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al disegno di legge sull’immigrazione. La legge prevede sanzioni fino a 50mila euro per chi viola il blocco navale e mira a rafforzare le misure contro le persone che tentano di attraversare illegalmente i confini italiani. La discussione si è concentrata anche sul Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, con l’obiettivo di mettere ordine in un settore molto delicato.

Via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge per attuare il Patto Ue sulla migrazione e l’asilo e altre disposizioni in materia di immigrazione. Sul tavolo anche l’esame preliminare di un decreto legislativo in attuazione della direttiva Ue sulle norme riguardanti gli organismi in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza o dall’origine etnica, tra le persone in materia di occupazione e impiego indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall’età o dall’orientamento sessuale e tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Via libera del Cdm al ddl immigrazione: sanzioni fino a 50mila euro per chi viola il blocco navale Approfondimenti su Cdm Immigrazione Immigrazione, il governo prepara il nuovo ddl: verso norme sul Patto asilo e ipotesi blocco navale Questa mattina il governo ha annunciato che presenterà un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Blocco navale e uso dei telefoni limitato per chi sta nei Centri: la bozza del ddl migranti Il governo sta preparando un nuovo decreto sui migranti che limita l’uso dei telefoni e introduce il blocco navale per le operazioni di respingimento. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Cdm Immigrazione Argomenti discussi: Decreto Sicurezza, via libera del Consiglio dei ministri: le misure; CCNL 2022-2024, via libera del Consiglio dei Ministri; PALAZZO CHIGI: via libera del Cdm al decreto Sicurezza; Pacchetto sicurezza, c'è il via libera: cosa contiene. Decreto Sicurezza, via libera del Cdm. Dal fermo preventivo allo scudo penale: le misureLeggi su Sky TG24 l'articolo Pacchetto Sicurezza, dal fermo preventivo allo ‘scudo’ penale: le misure in arrivo ... tg24.sky.it NORDIO SICUREZZA Via libera del Cdm al pacchetto sicurezza. Nordio: Evitare il ritorno delle BrIl Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo pacchetto di misure in materia di sicurezza, che introduce norme più stringenti per la prevenzione dei reati e la tutela delle forze dell’ordine. Tra i ... statoquotidiano.it Questa sera nel Tg2000 delle ore 18.30: 1 Via libera agli aiuti a #Kiev 2 Faccia a faccia sull'#Iran | #Netanyahu #Trump 3 La #cybertruffa della danza 4 Preghiamo per chi soffre | #PapaLeone 5 Il #Bernini dei Barberini In diretta su #Tv2000 # - facebook.com facebook Bce, via libera all'euro digitale: addio al contante x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.