Immigrazione il governo prepara il nuovo ddl | verso norme sul Patto asilo e ipotesi blocco navale

Questa mattina il governo ha annunciato che presenterà un nuovo disegno di legge sull’immigrazione. Il testo, che potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri già mercoledì 11 febbraio, punta a rivedere le norme sul Patto asilo e a valutare anche l’ipotesi di blocco navale. La proposta ha già sollevato molte polemiche tra chi chiede una gestione più umana e chi invece vuole stringere le regole.

Il governo si prepara a riaprire il dossier immigrazione con un nuovo disegno di legge che potrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei ministri già nella riunione prevista per mercoledì 11 febbraio 2026, in mattinata. Il testo è in fase di definizione e, secondo fonti di governo, dovrebbe contenere sia le norme di recepimento del Patto europeo su asilo e immigrazione, sia alcune disposizioni in materia migratoria rimaste fuori dal recente pacchetto sicurezza. L'obiettivo dichiarato dall'esecutivo è quello di intervenire in modo organico sul contrasto all'immigrazione irregolare, rafforzando al tempo stesso il quadro normativo interno in coerenza con le nuove regole europee.

Il governo italiano si prepara a mettere in campo nuove misure su immigrazione e bollette.

Roma, 7 febbraio 2026 – Il governo ha dato il via libera al pacchetto di norme sulla sicurezza.

