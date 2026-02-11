Blocco navale e uso dei telefoni limitato per chi sta nei Centri | la bozza del ddl migranti

Il governo sta preparando un nuovo decreto sui migranti che limita l’uso dei telefoni e introduce il blocco navale per le operazioni di respingimento. La bozza del provvedimento, attualmente all’esame del Consiglio dei ministri, prevede anche l’espulsione automatica degli stranieri condannati a pene restrittive. Il testo fa discutere, tra chi chiede sicurezza e chi denuncia misure troppo dure.

Blocco navale, espulsioni, regole per i centri di permanenza: arriva in Consiglio dei ministri la bozza del disegno di legge che cambia le regole per i flussi migratori. Secondo l'articolo 10 del provvedimento «nei casi di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale, l'attraversamento del limite delle acque territoriali può essere temporaneamente interdetto con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno». Costituiscono minaccia grave «il rischio concreto di atti di terrorismo o di infiltrazione di terroristi sul territorio nazionale; la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini; le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale; gli eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza».

