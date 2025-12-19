Ue via libera al prestito da 90 miliardi all’Ucraina congelati gli asset russi

Il Consiglio europeo ha dato il via libera a un prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina nel 2026-27, approvato dopo intense negoziazioni. La decisione prevede l’utilizzo di debito comune dell’UE, evitando il ricorso diretto agli asset russi congelati, di valore superiore ai 200 miliardi di euro, situati all’interno dei confini europei. Un passo strategico con implicazioni economiche e geopolitiche significative.

Dopo una lunga e accesa negoziazione, il Consiglio europeo ha approvato in extremis un piano di  sostegno finanziario all’Ucraina tramite un prestito da 90 miliardi di euro, da erogare nel biennio 2026-27 attraverso  debito comune dell’Unione Europea  invece di utilizzare direttamente gli oltre 200 miliardi di euro di  asset russi congelati  sul territorio dell’UE.  La decisione è stata accolta come un impegno concreto a mantenere il sostegno a Kiev, pur non raggiungendo il compromesso più ambizioso e controverso: la creazione di un «prestito di riparazione» garantito dagli immobilizzi russi. Il costo del rinnovato sostegno all’Ucraina ricadrà sulle tasche di ciascun cittadino europeo. 🔗 Leggi su Panorama.it

