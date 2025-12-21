Fuochi e petardi nel parco La rabbia dei residenti | È una banda di ragazzini

Nel parco Parker Lennon, in via Del Lavoro, si sono verificati recentemente episodi di fuochi e petardi, suscitando preoccupazione tra i residenti. A distanza di una settimana dagli incendi e dai vandalismi che hanno interessato le zone di Bolognina e San Donato, il comportamento di alcuni giovani appare ancora irrispettoso delle norme e della sicurezza pubblica. È importante affrontare con serietà questi episodi per garantire tranquillità a tutta la comunità.

Dopo gli incendi e i vandalismi alle auto che esattamente una settimana fa hanno colpito la Bolognina e San Donato, al giardino Parker Lennon, in via Del Lavoro, c'è chi ancora 'scherza col fuoco'. Non sono bastate le tre auto carbonizzate nella vicina via Vezza – per mano di piromani, vandali o a opera di qualche soggetto delle anime antagoniste – domenica notte. Da qualche giorno, infatti, c'è un nuovo modo di 'divertirsi' in quartiere. Dove, nel pieno del pomeriggio, scoppiano petardi e si sparano raffiche di fuochi d'artificio all'interno del parco, anche quando ci sono bambini, famiglie o residenti che passeggiano con i cani.

