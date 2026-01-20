Via Marconi in tilt La rabbia dei residenti | Lunghe code e traffico È una zona nel caos

Via Marconi si trova in difficoltà a causa dei lavori per la linea Rossa del tram, che hanno spostato il cantiere sull’altro lato dell’incrocio tra via Ugo Bassi e San Felice. La conseguenza è un aumento del traffico e code che coinvolgono anche autobus e veicoli privati, generando disagi e disagio tra i residenti della zona. La situazione richiede interventi tempestivi per ridurre i disagi e ripristinare la normale viabilità.

Una lunga colonna di autobus blocca via Marconi. È l’effetto principale dello spostamento del cantiere per la linea Rossa del tram sull’altro lato dell’incrocio tra le vie Ugo Bassi e San Felice. I pedoni non sanno dove attraversare la strada, oppure restano bloccati dal passaggio delle auto anche con il semaforo verde; gli autisti sono infuriati e qualcuno tenta manovre ardite in mezzo alla coda. Verso piazza Malpighi, insomma, la viabilità è incerta, le corsie sono strette a tal punto che un camion non riesce a svoltare da via Lame. Un punto particolarmente complesso, dove si concentrano autobus e macchine, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Marconi in tilt. La rabbia dei residenti: "Lunghe code e traffico. È una zona nel caos" Leggi anche: Aversa, traffico in tilt: lunghe code e disagi in tutta la città Incidente in tangenziale: traffico in tilt e lunghe codeUn incidente sulla tangenziale nord di Milano, avvenuto martedì 16 dicembre poco dopo le 7, ha causato pesanti disagi al traffico. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Via Marconi in tilt. La rabbia dei residenti: "Lunghe code e traffico. È una zona nel caos" - Cantieri e non solo: troppi bus paralizzano il flusso verso via Malpighi. msn.com

MALORE IN CABINA MENTRE ERA IN ATTESA DI CARICARE: PERDE LA VITA 54ENNE BERGAMO. Stamani 19 gennaio, era in attesa di caricare il suo camion in via Guglielmo Marconi, quando si è sentito male nella cabina. Non c'è stato nulla da fare per u - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.