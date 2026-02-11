Via Cattaneo le polemiche Offese e provocazioni ora un esposto in procura

Pisa, 11 febbraio 2026 – "Procederemo con un esposto alla procura nei confronti di chi ha organizzato la contromanifestazione perché non ci ha permesso di manifestare». A dirlo è Niko Pasculli, presidente del comitato Porta Fiorentina, il giorno dopo i momenti di tensione che si sono registrati in via Cattaneo lunedì, quando sigle politiche vicine alla sinistra radicale, tra cui Potere al Popolo e Cambiare rotta, hanno impedito al corteo dei comitati, – indicati come «fantocci della destra» – di sfilare nell'ambito della manifestazione «Oggi non spaccio». Ad intervenire per impedire che i due cortei venissero a contatto, sono stati i reparti mobili delle forze dell'ordine presenti in forze.

