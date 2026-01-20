Faccia a faccia Perini-Salvetti tensione in aula Il sindaco | Stop provocazioni offese e bugie Lo querelo

In un clima di tensione, il confronto tra il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e l’avvocato Perini ha evidenziato divergenze accese. Dopo una fase politica, la discussione si è spostata in ambito giudiziario, con il primo che ha annunciato una querela per stop alle provocazioni e alle false accuse. La vicenda si è sviluppata al termine della sesta commissione, rivelando un confronto acceso e una volontà di chiarire le posizioni ufficiali.

