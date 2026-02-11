Via Calisese tratto chiuso per lavori

Via Calisese è chiusa al traffico da questa mattina. I lavori sulle tubature di scarico delle acque meteoriche hanno reso necessario bloccare la strada per alcuni tratti. Gli automobilisti devono trovare percorsi alternativi fino a quando non sarà completata la sistemazione. Nessuna data precisa sul termine dei lavori.

Via Calisese chiusa al traffico per un tratto a partire da oggi a causa di interventi sulle tubature di scarico delle acque meteoriche. Si tratta di un intervento di rifacimento delle condotte che attraversano la sede stradale, attualmente danneggiata. Una nota del Comune informa che i lavori, finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e a ripristinare correttamente la linea di raccolta delle acque provenienti dal fosso posto a monte della strada, comporteranno modifiche temporanee alla viabilità. Secondo quanto disposto da un'ordinanza comunale, a partire dalla mattinata di oggi, nel tratto compreso tra le vie delle Pecore e Madonna dell'Olivo, sarà in vigore un divieto temporaneo di transito in via Calisese 2777 valido fino a venerdì 13 febbraio.

