Bomba durante i lavori sulle condutture | chiuso un tratto di via Salaria

Romatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì sera, un tratto di via Salaria è stato chiuso a causa di un ordigno bellico rinvenuto nella mattina durante i lavori sulle condutture. L'intervento delle forze dell'ordine ha reso necessario l'evacuazione dell'area e l'attuazione di misure di sicurezza per garantire la tutela dei cittadini e permettere le operazioni di bonifica.

È stato chiuso mercoledì sera un tratto della via Salaria dove nella mattinata era stato rivenuto un ordigno bellico. Come informano dal comune di Monterotondo, a seguito di un sopralluogo del genio militare si è ritenuto opportuno, in questa prima fase, di mettere in sicurezza l’ordigno bellico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica