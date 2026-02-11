Via al laboratorio italo-brasiliano di salute collettiva

Ieri è stato inaugurato il XVIII Laboratorio Italo-Brasiliano di Salute Collettiva alla Casa della Comunità di Lubiana San Lazzaro. L’evento, che si ripete ogni anno, mette insieme professionisti italiani e brasiliani per confrontarsi su come rafforzare i sistemi di salute e le reti locali. Questa edizione si concentra sulla connessione tra crisi ambientale e democrazia, cercando soluzioni pratiche e condivise. La giornata ha visto interventi e discussioni tra esperti, con l’obiettivo di trovare risposte concrete ai problemi che coinvolgono entrambe le nazioni

Si è aperto nella giornata di ieri, alla Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro, il XVIII Laboratorio Italo-Brasiliano di Formazione, Ricerca e Pratiche in Salute Collettiva – Edizione 2026, dedicato al tema “Sistemi, reti e pratiche locali di salute e democrazia: dalla crisi ambientale alla.🔗 Leggi su Parmatoday.it Approfondimenti su Lubiana SanLazzaro Salute collettiva e cura: dal 10 al 21 febbraio a Parma il XVIII Laboratorio italo-brasiliano Dal 10 al 21 febbraio si terrà a Parma il XVIII Laboratorio italo-brasiliano dedicato alla salute collettiva. Pedofilo italo brasiliano catturato a Torino dopo anni di fuga: era stato condannato a 20 anni Dopo anni di indagini e ricerche internazionali, le forze dell'ordine italiane hanno arrestato a Torino un uomo condannato a 20 anni di reclusione in Brasile per reati di natura pedofila. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Lubiana SanLazzaro Argomenti discussi: Comunicazione e stampa | Laboratorio italo-brasiliano 2026: al via un ciclo di incontri e laboratori; Salute collettiva e cura: dal 10 al 21 febbraio a Parma il XVIII Laboratorio italo-brasiliano; Morto Italo Varisco, il maestro del vetro: le opere per la Coppa del Mondo di sci e la laurea honoris causa in Architettura dell'università di New York; TREVISO | ADDIO A ITALO VARISCO, MAESTRO DEL CRISTALLO. CSR: un laboratorio italo-cineseAltis, Alta Scuola Impresa e Società della Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha organizzato una giornata di presentazione del Laboratorio italo-cinese CSR e imprenditorialità che si terrà ... vita.it Al via il Laboratorio di Fisica Medica: i nostri studenti a lezione di Raggi X Oggi si è svolto il primo incontro relativo al Laboratorio di Fisica Medica" che ha coinvolto una cinquantina dei nostri alunni, un viaggio "dentro" i raggi X, in cui si è parlato del loro inve - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.