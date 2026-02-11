Via al laboratorio italo-brasiliano di salute collettiva

Ieri è stato inaugurato il XVIII Laboratorio Italo-Brasiliano di Salute Collettiva alla Casa della Comunità di Lubiana San Lazzaro. L’evento, che si ripete ogni anno, mette insieme professionisti italiani e brasiliani per confrontarsi su come rafforzare i sistemi di salute e le reti locali. Questa edizione si concentra sulla connessione tra crisi ambientale e democrazia, cercando soluzioni pratiche e condivise. La giornata ha visto interventi e discussioni tra esperti, con l’obiettivo di trovare risposte concrete ai problemi che coinvolgono entrambe le nazioni

Si è aperto nella giornata di ieri, alla Casa della Comunità Lubiana San Lazzaro, il XVIII Laboratorio Italo-Brasiliano di Formazione, Ricerca e Pratiche in Salute Collettiva – Edizione 2026, dedicato al tema "Sistemi, reti e pratiche locali di salute e democrazia: dalla crisi ambientale alla.

