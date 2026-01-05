Pedofilo italo brasiliano catturato a Torino dopo anni di fuga | era stato condannato a 20 anni

Dopo anni di indagini e ricerche internazionali, le forze dell'ordine italiane hanno arrestato a Torino un uomo condannato a 20 anni di reclusione in Brasile per reati di natura pedofila. La cattura rappresenta un importante risultato nella lotta contro la criminalità transnazionale e la fuga dei latitanti. L’arresto evidenzia l’efficacia della cooperazione tra le forze di polizia dei diversi paesi e l’impegno nel contrasto alla criminalità grave.

Dopo anni di fuga e di ricerche internazionali, la polizia italiana ha catturato un uomo che per la giustizia brasiliana è uno dei più ricercati latitanti del Paese. Si tratta di un 41enne brasiliano naturalizzato italiano, condannato a vent'anni di carcere per violenze sessuali su minori, reati commessi in Brasile tra il 2012 e il 2018. Secondo le autorità, l'uomo approfittava di legami familiari di fiducia per avvicinare le sue vittime, bambine affidate alle sue cure. I suoi crimini avevano suscitato forte indignazione in Brasile, dove la condanna era stata inflitta dal Tribunale penale del distretto di San Paolo.

