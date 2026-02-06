Salute collettiva e cura | dal 10 al 21 febbraio a Parma il XVIII Laboratorio italo-brasiliano

Dal 10 al 21 febbraio si terrà a Parma il XVIII Laboratorio italo-brasiliano dedicato alla salute collettiva. L’evento riunisce esperti e ricercatori per discutere di sistemi, reti e pratiche locali, affrontando temi come la crisi ambientale e la libertà di scelta dei popoli. Un’occasione per confrontarsi sulle sfide delle reti trans-locali e sulle pratiche di cura in un momento di grande attualità.

Sarà dedicato al tema Sistemi, reti e pratiche locali di salute e democrazia: dalla crisi ambientale alla libera determinazione dei popoli, le sfide per le reti trans-locali il XVIII Laboratorio italo-brasiliano di formazione, ricerca e pratiche in salute collettiva, in programma a Parma dal 10.🔗 Leggi su Parmatoday.it

