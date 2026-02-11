Vettovaglie preleva droga da un anfratto nel muro e spaccia | arrestato

Gli agenti della Squadra Mobile di Pisa hanno arrestato un uomo di 28 anni, tunisino, che si aggirava tra le Vettovaglie. Durante un controllo con le telecamere di videosorveglianza, hanno visto il 28enne prelevare droga da un anfratto nel muro e consegnarla a dei clienti. L’uomo è stato fermato mentre pedalava, e addosso aveva alcuni involucri di sostanza stupefacente.

Durante l'attività di controllo delle telecamere di videosorveglianza cittadina, gli agenti della Sezione narcotici della Squadra Mobile di Pisa hanno notato un uomo, poi risultato un 28enne tunisino, intento ieri sera 10 febbraio, a bordo di una bici, a cedere degli involucri a dei soggetti.

