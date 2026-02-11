La polizia di Pisa ha arrestato un tunisino di 28 anni con l’accusa di spaccio di droga. I agenti hanno trovato la droga nascosta in un anfratto del muro della piazza durante un intervento. L’uomo è stato portato in caserma e ora si trova in attesa di essere processato.

PISA – La sezione narcotici della squadra mobile di Pisa, nella serata di ieri (10 febbraio ha arrestato un tunisino 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, gli operatori della mobile, impegnati nella quotidiana attività di controllo delle telecamere di videosorveglianza cittadina, hanno notato l’uomo, a bordo di una bici, cedere degli involucri a dei soggetti, involucri che lo stesso aveva prelevato presso un anfratto in un muro della centrale piazza delle Vettovaglie. I poliziotti della narcotici, pertanto, hanno fermato l’uomo e verificato che nel nascondiglio di piazza delle Vettovaglie, in un guanto di lattice, erano occultate 12 dosi di hashish e 16 di cocaina. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Nasconde la droga per lo spaccio in un anfratto del muro della piazza: arrestato

