Verona schiaffi e spintoni a bimbi in asilo nido | 5 maestre interdette

Questa mattina a Verona sono state interdette cinque maestre di un asilo nido dopo che sono emersi gravi episodi di maltrattamenti sui bambini. Secondo le prime ricostruzioni, le insegnanti avrebbero usato schiaffi, tirate di capelli e spintoni, e in alcuni casi avrebbero legato i piccoli alle sedie durante l’ora di pranzo. La vicenda ha scosso i genitori e ha portato subito all’intervento delle autorità.

Verona, 11 feb. - (Adnkronos) - Schiaffi, tirate di capelli e orecchie, spintoni ai bimbi che, all'ora di pranzo, venivano persino legati alle seggioline. Accadeva in in un asilo nido privato di Verona. Cinque maestre sono state interdette alla professione per un anno su disposizione della Procura di Verona, a valle delle indagini dei Carabinieri che avevano posizionato delle telecamere nella struttura situata in centro città. L'asilo è stato chiuso e messo sotto sequestro. Le indagini dei Carabinieri erano cominciate a dicembre 2025 e le telecamere in poco tempo hanno fatto emergere un quadro di violenze e maltrattamenti nei confronti dei bambini loro affidati, tutti di età compresa tra i 9 mesi e i 3 anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Nove persone, tra suore e maestre, sono state iscritte nel registro degli indagati dopo le accuse di maltrattamenti all’asilo di Benevento.

A Verona, cinque maestre di un asilo nido sono state interdette per un anno dopo che le telecamere nascoste hanno mostrato scene di botte e minacce ai danni dei piccoli tra 9 mesi e 3 anni.

Nido degli orrori, spintoni, schiaffi e urla contro i piccoli: «Una bimba chiusa in uno sgabuzzino buio». Genitori sconvoltiI Carabinieri di Verona hanno eseguito un'interdittiva di esercizio della professione, per la durata di un anno, nei confronti di cinque educatrici di un asilo nido privato nel centro ... leggo.it

Bambini maltrattati all'asilo nido privato del centro: schiaffi, tirate di capelli e legati alle seggioline. Cinque maestre interdetteSono stati i carabinieri di Verona ad eseguire l'interdittiva di esercizio della professione, per la durata di un anno, nei confronti delle cinque educatrici dell'asilo nido privato nel centro della ... ilgazzettino.it

Corriere della Sera. . Li spostavano da un luogo all'altro strattonandoli e spintonandoli, dando loro scappellotti, schiaffi, pizzicotti e altri colpi al volto ed al corpo, tirando loro le orecchie e i capelli. Li minacciavano mettendoli in punizione negli angoli della sala, - facebook.com facebook

In centro storico. Lo ha disposto la Procura della Repubblica di Verona, dopo le indagini dei carabinieri: nella struttura erano state posizionate delle telecamere x.com