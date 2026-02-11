Botte e minacce in un asilo nido a Verona 5 maestre interdette per un anno | riprese dalle telecamere nascoste

A Verona, cinque maestre di un asilo nido sono state interdette per un anno dopo che le telecamere nascoste hanno mostrato scene di botte e minacce ai danni dei piccoli tra 9 mesi e 3 anni. La struttura è stata chiusa, e ora si indaga per capire come sia potuto succedere. I genitori sono sconvolti e chiedono risposte su cosa sia accaduto dietro le mura dell’asilo.

A Verona cinque maestre di un asilo nido privato del centro sono state interdette dall'esercizio della professione per un anno, al termine di un'indagine dei carabinieri avviata a dicembre 2025. La struttura è stata sequestrata: le accuse ruotano attorno a presunti maltrattamenti su bambini tra 9 mesi e 3 anni, documentati da telecamere nascoste. La chiusura dell'asilo nido privato a Verona Le violenze sui bambini mostrare dalle telecamere Le prossime verifiche e l'appello ai genitori La chiusura dell'asilo nido privato a Verona La Procura della Repubblica di Verona ha disposto la chiusura e il sequestro probatorio di un asilo nido privato nel centro cittadino al termine di un'indagine avviata nel dicembre 2025 dal Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme alla Stazione Carabinieri di Verona Principale (con il supporto del NAS di Padova).

