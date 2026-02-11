Verità non vada in prescrizione attesa per la sentenza d’appello per Rigopiano Non è destino quando manca la prevenzione

La sentenza d’appello per il disastro di Rigopiano si avvicina e cresce l’attesa tra i familiari delle vittime. La procura insiste: “Verità non vada in prescrizione”. Intanto, emergono nuove critiche sulla gestione e sulla prevenzione, che avrebbe potuto evitare il disastro. Gli investigatori sottolineano come molte cose si sarebbero potute fare diversamente, evitando che l’albergo sorgesse in un luogo rischioso e che le condizioni meteorologiche peggiorassero così rapidamente. La speranza è che questa volta si faccia giustizia e si chiarisc

“Non si poteva prevedere il terremoto, non si poteva prevedere tanta neve, ma si poteva evitare che l’albergo sorgesse in un luogo non adatto, sotto un canalone; si poteva aggiornare la carta valanghe; si poteva evitare di avere turbine rotte, in un posto ove la neve era di casa; si poteva evitare di tenere aperto il resort e far salire gli ospiti fino all’ultimo con quelle condizioni meteorologiche”. A poche ore dalla sentenza d’appello bis sul disastro di Rigopiano, attesa per oggi a Perugia, la voce dei familiari delle vittime torna a farsi sentire, attraverso le parole di Mariangela Di Giorgio, madre di Ilaria Di Biase, una delle 29 persone che persero la vita nella tragedia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Verità non vada in prescrizione”, attesa per la sentenza d’appello per Rigopiano. “Non è destino quando manca la prevenzione” Approfondimenti su Rigopiano Sentenza Rigopiano, oggi la sentenza di appello bis: “La memoria e la verità non possono andare in prescrizione” Oggi a L'Aquila si tiene la sentenza di appello bis sul disastro di Rigopiano. Strage di Rigopiano, attesa oggi la sentenza al processo d’Appello bis Oggi a Pescara è il giorno della sentenza nel processo d’appello bis per la strage di Rigopiano. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Rigopiano Sentenza Argomenti discussi: Alle nostre Olimpiadi niente slogan politici. Lo Stato giochi unito; Shade non ci sta e sputa la verità in faccia al presente: Che schifo; Giulio Regeni e l’ostinata pretesa di una verità a cui non intendiamo rinunciare; Crans-Montana, abbassare i toni non è uno slogan. Strage di Ustica, l'appello di familiari e centrosinistra: «Non si rinunci alla verità, governo vada in pressing su Francia e Usa»Il campo largo del centrosinistra si mobilità per la verità sulla Strage di Ustica, che il 27 giugno del 1980 costò la vita a 81 persone in volo sul DC9 da Bologna a Palermo. I parlamentari dem Andrea ... corrieredibologna.corriere.it Rigopiano, oggi la sentenza di appello bis: La memoria e la verità non possono andare in prescrizioneUn nodo cruciale è quello della prescrizione. In questo procedimento infatti, resta in piedi solo il reato di disastro colposo. I quattro imputati (tra cui l'ex sindaco di Farindola Ilario Lacchetta) ... fanpage.it L'Arte non si impara, si vive. Dicono che l'arte vada studiata tra i banchi. ma la verità è un'altra: l'arte è qualcosa che hai nell'anima. O ce l'hai o non ce l'hai Non serve la scuola più prestigiosa del mondo per creare qualcosa che resti. Quello che serve davvero - facebook.com facebook In verità sono combattuto. Da una parte penso che questo Joel vada preservato e contro i tanking Blazers possiamo farcela (forse) anche con Drummond e Bona. Dall'altra vorrei vederlo proseguire nella striscia di grandi prestazioni fino alla pausa dell'All Star x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.