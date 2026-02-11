Rigopiano oggi la sentenza di appello bis | La memoria e la verità non possono andare in prescrizione
Oggi a L'Aquila si tiene la sentenza di appello bis sul disastro di Rigopiano. La decisione non chiude di certo il lungo percorso giudiziario, e potrebbe essere necessario un ulteriore ricorso in Cassazione. La vicenda resta aperta e ancora tutta da definire.
Quello di oggi, 11 febbraio, non sarà sicuramente l'epilogo di un iter giudiziario già lunghissimo. Comunque andrà infatti, ci sarà sicuramente una seconda Cassazione a decretare o meno la parola fine.🔗 Leggi su Fanpage.it
Rigopiano, la sentenza per l’appello bis il prossimo 11 febbraio
Il processo d’appello bis sulla tragedia dell’hotel Rigopiano si concluderà l’11 febbraio, data in cui sarà pronunciata la sentenza.
Rigopiano, appello bis: la Corte di Perugia valuta le responsabilità per la tragedia del 2017. Attesa per la sentenza.
Nove anni dopo la tragedia di Rigopiano, la Corte d’Appello di Perugia si prepara a decidere sulla responsabilità di chi ha coinvolto l’evento.
Rigopiano, in attesa della sentenzaA nove anni dalla tragedia di Rigopiano, domani a Perugia si pronuncerà la Corte d'Appello sul procedimento bis per 10 imputati ... rainews.it
Appello bis Rigopiano: domani la sentenza, Lacchetta rinuncia alla prescrizioneGrande attesa per la giornata di domani quando, dalla Corte d'appello di Perugia, uscirà fuori la sentenza dell'Appello bis, nel processo per la tragedia di Rigopiano. rete8.it
#vigilidelfuoco 18 gennaio 2017. La slavina di #Rigopiano. I #vigilidelfuoco operarono in condizioni estreme, giorno e notte, tra neve e macerie. Oltre 1.100 unità impegnate, 9 vite salvate. Il pensiero del Corpo nazionale oggi è per le vittime di quella tragedia - facebook.com facebook
