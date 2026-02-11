Vergara protagonista in Napoli-Como | applausi e rimpianti

Antonio Vergara si è preso la scena durante la match tra Napoli e Como. L’attaccante ha segnato il gol del pareggio, ma il suo rendimento ha diviso tifosi e addetti ai lavori. Applausi per la sua presenza in campo, però ci sono anche rimpianti per alcune occasioni mancate. La serata ha lasciato un segno nel pubblico presente allo stadio.

Non solo il gol del pareggio. La serata di Antonio Vergara contro il Como ha lasciato tracce ben oltre il tabellino. L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta come il fantasista azzurro sia stato tra i più coinvolti nel finale di partita, protagonista di una prestazione fatta di intensità, recuperi e partecipazione emotiva. “La prova di ieri, però, non si racchiude nel solo gol del pari. Vergara c’era in molte azioni e ha esaltato la folla con diversi recuperi anche in scivolata, con palloni ritrovati d’astuzia e di rabbia, con una generosità e una disponibilità che i tifosi hanno notato e perciò apprezzato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Vergara protagonista in Napoli-Como: applausi e rimpianti Approfondimenti su Napoli Como Napoli eliminato dalla Champions, rimpianti e lampo Vergara Questa sera il Napoli saluta la Champions League dopo la sconfitta al Maradona. Napoli-Como, probabili formazioni: Vergara c'è, spazio a Giovane dal 1'? Questa sera si gioca Napoli-Como, una partita che mette di fronte due stili di gioco opposti e due allenatori con idee diverse. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Napoli, entusiasmo Vergara: Non sento il peso di questa maglia, gioco per la mia gente; Napoli-Como, le pagelle: Vergara l'uomo del momento, 7. Nico Paz fatica: 5,5; Napoli: la rivelazione Vergara, 'Conte mi ha detto 'sei bravo ma...'; Napoli, la missione di Conte. Vergara protagonista, Esposito controcorrente: Forse si è montato la testaIn una serata ricca di pioggia e colpi di scena a Marassi, il Napoli batte il Genoa per 2-3, al termine di una partita folle. Dopo il vantaggio immediato dei padroni di casa con Malinovskyi su rigore, ... msn.com Tuttosport – Vergara, il nuovo eroe made in NapoliL'edizione odierna di Tuttosport non risparmia gli elogi per Antonio Vergara, assoluto protagonista di questo periodo del Napoli. mondonapoli.it Conte non le manda a dire nel post partita di Napoli-Como, che è costato l’eliminazione dalla Coppa Italia ai partenopei Siete d’accordo con lui - facebook.com facebook Napoli-Como, Fabregas: "Fatto un pezzettino di storia, ma in semifinale non ci sono coppe" #SkySport #NapoliComo x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.