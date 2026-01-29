Napoli eliminato dalla Champions rimpianti e lampo Vergara

Questa sera il Napoli saluta la Champions League dopo la sconfitta al Maradona. I tifosi sono delusi, alcuni speravano ancora in una rimonta, ma alla fine è arrivata l’eliminazione. Nel finale, Vergara ha regalato un lampo di speranza, ma non è bastato. La squadra ora si concentra sul campionato, cercando di mettere alle spalle questa delusione europea.

Si chiude amaramente l’avventura europea del Napoli, che al Maradona ha provato a rimanere aggrappato alla speranza fino all’ultimo, prima di arrendersi al Chelsea e a una classifica che non ha fatto sconti. L’eliminazione è maturata al termine di un percorso irregolare, segnato da troppe occasioni sprecate nella fase iniziale della competizione. Il Corriere della Sera descrive l’uscita di scena degli azzurri come l’epilogo di una lunga corsa fatta di illusioni e rimpianti, culminata con una sconfitta che ha reso definitiva l’esclusione dalla Champions League. “The last dance, amaro, al Mara­dona vis­suto con orgo­glio ma col ram­ma­rico di tante occa­sioni but­tate durante la lunga mara­tona Cham­pions.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

L’ultima giornata della fase a gironi di Champions League si conclude con risultati amari per le squadre italiane.

#Chelsea-Na Poli || Il Chelsea batte il Napoli 3-2 e si prende la qualificazione ai quarti di finale di Champions.

Argomenti discussi: Napoli fuori dalla Champions, il Chelsea passa al Maradona: Conte finisce 30° in Champions; Napoli eliminato: col Chelsea si illude per un tempo, poi nella ripresa crolla e perde; Riepilogo Champions League: Inter, Juventus e Atalanta agli spareggi, Napoli eliminato; Il Napoli è stato eliminato; Inter, Juventus e Atalanta giocheranno i playoff.

Apparentemente il Napoli è fuori da tutto: campionato e ChampionsLa Gazzetta: questo ko in Champions è il confine del futuro: o il Napoli di Conte reagisce oppure crolla tutto. ilnapolista.it

Napoli eliminato, Conte difende il gruppo: «Orgoglioso dei ragazzi, risultato bugiardo»Il Napoli esce dalla Champions League, ma Antonio Conte rivendica con forza la prestazione e il percorso del suo gruppo. Dopo la sconfitta per 3-2 contro il Chelsea, che sancisce l’eliminazione degli ... napolipiu.com

#ChampionsLeague Esce il Napoli battuto dal Chelsea 2-3 al Maradona ed eliminato. All'Inter non basta la vittoria per 2-0 a Dortmund e va ai playoff insieme alla Juventus (0-0 a Monaco) e all'Atalanta, battuta 1-0 a Bruges dall'Union Saint-Gilloise. - facebook.com facebook

Il #Napoli di #Conte è stato eliminato nonostante abbia affrontato ben 3 squadre eliminate (Psv, Copenaghen e E. Francoforte), il #Benfica, ultimo dei playoff e gli azeri del Qarabag. La #Champions del #Napoli è stata più che un disastro. x.com