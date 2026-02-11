Vento forte sulla montagna piacentina scatta il bollino giallo per 24 ore

La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso un’allerta gialla per vento forte sulla montagna piacentina. L’allerta vale per le prossime 24 ore, a partire dalla mezzanotte di oggi. Le raffiche intense potrebbero causare disagi e danni, quindi si consiglia di prestare attenzione e adottare tutte le precauzioni necessarie.

Nella giornata di giovedì 12 febbraio - riporta il bollettino - sono previsti, in mattinata, venti forti (50-61.

Un’area della montagna piacentina è interessata da un’allerta vento gialla, valida fino alla mezzanotte del 2 gennaio.

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, i comuni di montagna e collina della provincia di Piacenza, da Cerignale a Pianello, si sono risvegliati imbiancati.

