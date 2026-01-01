Vento sui comuni della montagna piacentina Capodanno con bollino giallo

Un’area della montagna piacentina è interessata da un’allerta vento gialla, valida fino alla mezzanotte del 2 gennaio. La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso questa comunicazione per i comuni coinvolti, prevedendo condizioni di vento forte che potrebbero influire sulle attività e sulla viabilità durante il periodo di Capodanno. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

Grandine, temporali e vento forte: allerta gialla in Veneto. «Possibili nuove frane in montagna». Le previsioni - L'inizio della settimana non promette bene e dopo il caldo anomalo, con temperature sopra la norma, subentrano pioggia, vento e temporali. ilgazzettino.it

Dieci interventi dei vigili del fuoco di Treviso per il forte vento. Il capoluogo, Mogliano Veneto e Preganziol i comuni più colpiti #ANSA x.com

Dieci interventi dei vigili del fuoco di Treviso per il forte vento. Il capoluogo, Mogliano Veneto e Preganziol i comuni più colpiti #ANSA - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.