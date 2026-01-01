Vento sui comuni della montagna piacentina Capodanno con bollino giallo

Un’area della montagna piacentina è interessata da un’allerta vento gialla, valida fino alla mezzanotte del 2 gennaio. La protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emesso questa comunicazione per i comuni coinvolti, prevedendo condizioni di vento forte che potrebbero influire sulle attività e sulla viabilità durante il periodo di Capodanno. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le precauzioni necessarie.

. A diramare l’allerta di 24 ore, valida fino alla mezzanotte del 2 gennaio, la protezione civile dell’Emilia-Romagna. «Per la giornata di giovedì 1° gennaio – si legge nell’avviso - sulla fascia appenninica di crinale, sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

