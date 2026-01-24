Risveglio imbiancato per i comuni di montagna e collina piacentina | allerta per altre 24 ore

Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, i comuni di montagna e collina della provincia di Piacenza, da Cerignale a Pianello, si sono risvegliati imbiancati. La neve ha interessato le zone elevate e collinari, confermando le previsioni meteo. L’allerta rimane in vigore per le prossime 24 ore, con attenzione alle condizioni del territorio.

Un altro risveglio imbiancato per i comuni di montagna e collina piacentina. Da Cerignale a Pianello, su rilievi e colline del territorio provinciale nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio, ha fatto nuovamente comparsa, come annunciato dalle previsioni meteo dei giorni scorsi e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Un altro risveglio imbiancato per i comuni di montagna e collina piacentina: allerta per altre 24 oreNella zona di Piacenza, in particolare nei comuni di montagna e collina, si sono registrate nuove nevicate tra la notte del 23 e 24 gennaio. Leggi anche: Piene dei fiumi e frane, scatta l’allerta arancione per collina e montagna piacentina La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Risveglio imbiancato in diverse zone del Trentino (FOTO). Vigili del fuoco al lavoro nella notte per auto bloccate dalla neve, in arrivo un nuovo peggioramento; La neve rigenera i campi. Una risorsa autentica, nemica dei parassiti e riserva idrica preziosa; Neve in Liguria, fiocchi in entroterra e attesa per la nuova allerta: attenzione al gelicidio; Oltre i taxi: dieci nuove licenze per il Noleggio con Conducente. Cna: Così si migliora la viabilità in città. Un altro risveglio imbiancato per i comuni di montagna e collina piacentina: allerta per altre 24 oreNeve sui rilievi e qualche fiocco fino a bassa quota sul territorio provinciale, bollino giallo fino alla mezzanotte del 25 gennaio ... ilpiacenza.it Risveglio imbiancato in diverse zone del Trentino (FOTO). Vigili del fuoco al lavoro nella notte per auto bloccate dalla neve, in arrivo un nuovo peggioramentoTRENTO. Risveglio imbiancato in diverse zone del Trentino quest'oggi. Come da previsioni, infatti, a partire dalla tarda serata di ieri è arrivata la neve. In Valsugana da Levico a Caldonazzo e in alt ... ildolomiti.it NEVE SUL GARGANO: risveglio imbiancato a Monte Sant'Angelo (video Donato Taronna) - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.