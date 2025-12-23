Campania prorogata l’allerta meteo gialla | previsti anche venti forti
Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali per l’intera giornata di domani e fino alle 6 di giovedì 25 dicembre e ha inoltre emanato una allerta meteo per venti forti sud-occidentali. Si prevedono ancora precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che, a scala locale, potrebbero essere anche intense e causare un rischio idrogeologico. La criticità riguarda le seguenti zone di allerta: 1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; 2 – Alto Volturno e Matese; 3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; 5 – Tusciano e Alto Sele; 6 – Piana Sele e Alto Cilento; 8 – Basso Cilento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
