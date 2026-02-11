Venezia violenza domestica | 33enne aggredisce la compagna e allontana i figli In corso la ricerca

Questa mattina a Venezia, una donna di 33 anni è stata aggredita dalla sua stessa compagna. L’uomo ha anche portato via i figli, lasciando la donna sotto shock. Sul posto stanno intervenendo le forze dell’ordine, che cercano ancora di rintracciare il 33enne. La città si risveglia con questa vicenda che mette in discussione la tranquillità di una comunità già scossa.

Venezia, un dramma familiare: 33enne picchia la compagna e si allontana con i figli. Venezia è al centro di una vicenda che scuote la tranquillità della città. Un uomo di 33 anni è stato sottoposto a misure cautelari dopo essere accusato di aver aggredito la sua compagna e di essersi allontanato con i figli. I dettagli, seppur ancora frammentari, dipingono un quadro allarmante di violenza domestica, un problema che affligge profondamente il tessuto sociale italiano. La notizia, seppur laconica nei dettagli disponibili, apre uno squarcio su una realtà che si ripete con inquietante frequenza nel tessuto sociale italiano.

