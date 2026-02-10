Incubo tra le mura domestiche aggredisce la compagna davanti ai figli

Un episodio di violenza domestica si è verificato ieri pomeriggio in una casa di Milano. La polizia è intervenuta rapidamente dopo la chiamata di una donna in lacrime, aggredita dal compagno davanti ai figli. L’uomo è stato arrestato sul posto, mentre la donna è stata soccorsa e portata in ospedale per le ferite. La famiglia ha vissuto un momento difficile, ma grazie alla prontezza delle forze dell’ordine la situazione si è risolta senza conseguenze peggiori.

Un'altra triste vicenda di violenza domestica, consumata tra le mura di casa, è stata interrotta grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Questura di Frosinone hanno denunciato un uomo residente nel capoluogo, accusato dei reati di maltrattamenti in famiglia e.

