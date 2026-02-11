Venezia omicidio barman | la confessione del vigile

Da ildifforme.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Venezia Riccardo Salvagno ha confessato di aver ucciso il barman. Il vigile ha raccontato di essere stato ricattato con un video e di non aver mai voluto arrivare a tanto. La confessione arriva dopo giorni di tensione e incertezze sulla dinamica dell’accaduto.

Riccardo Salvagno avrebbe dichiarato al pubblico ministero: "Mi ricattava con un video, non volevo ucciderlo. È partito un colpo accidentalmente" Riccardo Salvagno avrebbe confessato di essere l’autore dell’omicidio verificatosi a Venezia, in cui ha perso la vita Sergiu Tarna, giovane barman moldavo di 25 anni, ucciso con un colpo di pistola il 31 dicembre scorso in un campo agricolo a Malcontenta di Mira. La confessione è avvenuta questa mattina, al termine di un interrogatorio durato cinque ore, condotto dal pm Christian Del Turco e dai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Insieme a Salvagno, accusato di essere l’esecutore materiale, è stato arrestato anche Andrea Vescovo, considerato suo complice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

venezia omicidio barman la confessione del vigile

© Ildifforme.it - Venezia, omicidio barman: la confessione del vigile

Approfondimenti su Venezia omicidio

Sergiu Tarna, svolta nell’omicidio del barman di Mestre: arrestato un vigile urbano di Venezia

È stato arrestato un vigile urbano di Venezia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il barista vittima di un tragico episodio avvenuto a Mestre.

Sergiu Tarna ucciso a Venezia: vigile urbano arrestato per la morte del barman

Un agente della polizia locale di 40 anni è stato arrestato per la morte di Sergiu Tarna, 25 anni, trovato senza vita il 31 dicembre a Mira, Venezia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Venezia omicidio

Argomenti discussi: Riccardo Salvagno, l'ex vigile confessa: Ho sparato io a Sergiu Tarna; L’omicidio del barman, le confessioni del complice dell’ex vigile: Minacce di morte per farmi stare zitto; Palazzo Labia, la Rai vende il suo gioiello: stretta finale per trovare acquirenti; Meloni festeggia gli 80 anni della Cgia di Mestre: Mi formo sui vostri studi VIDEO.

venezia omicidio barman laOmicidio del barman, il vigile confessa il delitto e il movente: «Ho sparato io a Sergiu ma il colpo è partito per sbaglio, ero ricattato per il video con la escort trans»Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre Sergiu Tarna di 25 anni è stato ucciso a Mira, nel Veneziano, con un colpo di pistola. Sono indagati per l’omicidio il vigile Riccardo Salvagno, di 40 anni e And ... corrieredelveneto.corriere.it

Omicidio barman a Venezia, vigile confessa: Ero ricattato per un videoSergiu Tarna, barman 25enne di origine moldava, è stato ucciso la notte tra il 30 e il 31 dicembre in un campo agricolo di Malcontenta di Mira. Mi ricattava con un video girato durante un mio ... tg24.sky.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.