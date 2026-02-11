Venezia omicidio barman | la confessione del vigile

Questa mattina a Venezia Riccardo Salvagno ha confessato di aver ucciso il barman. Il vigile ha raccontato di essere stato ricattato con un video e di non aver mai voluto arrivare a tanto. La confessione arriva dopo giorni di tensione e incertezze sulla dinamica dell’accaduto.

Riccardo Salvagno avrebbe dichiarato al pubblico ministero: "Mi ricattava con un video, non volevo ucciderlo. È partito un colpo accidentalmente" Riccardo Salvagno avrebbe confessato di essere l’autore dell’omicidio verificatosi a Venezia, in cui ha perso la vita Sergiu Tarna, giovane barman moldavo di 25 anni, ucciso con un colpo di pistola il 31 dicembre scorso in un campo agricolo a Malcontenta di Mira. La confessione è avvenuta questa mattina, al termine di un interrogatorio durato cinque ore, condotto dal pm Christian Del Turco e dai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia. Insieme a Salvagno, accusato di essere l’esecutore materiale, è stato arrestato anche Andrea Vescovo, considerato suo complice. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

È stato arrestato un vigile urbano di Venezia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il barista vittima di un tragico episodio avvenuto a Mestre.

Un agente della polizia locale di 40 anni è stato arrestato per la morte di Sergiu Tarna, 25 anni, trovato senza vita il 31 dicembre a Mira, Venezia.

