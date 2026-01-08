Sergiu Tarna ucciso a Venezia | vigile urbano arrestato per la morte del barman

Un agente della polizia locale di 40 anni è stato arrestato per la morte di Sergiu Tarna, 25 anni, trovato senza vita il 31 dicembre a Mira, Venezia. La vicenda ha suscitato attenzione nelle cronache locali, mentre le indagini continuano a chiarire le dinamiche dell’accaduto. La notizia rappresenta un importante sviluppo nel procedimento giudiziario relativo a questo tragico episodio.

È un agente della polizia locale di 40 anni l’uomo arrestato perché ritenuto responsabile dell’omicidio di Sergiu Tarna, barman 25enne di origini moldave, rinvenuto senza vita lo scorso 31 dicembre a Mira, in provincia di Venezia, in un campo agricolo di Malcontenta. L’uomo era stato abbandonato dopo essere stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. Il movente legato forse alla droga. Il movente, secondo gli investigatori, può essere ricondotto a un traffico di droga nel quale la vittima sarebbe rimasta coinvolta. L’indagine – coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia e condotta dai militari del Nucleo Investigativo con attività tradizionali e tecniche – ha consentito di delineare un solido e grave quadro indiziario nei confronti dell’indagato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

