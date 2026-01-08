Sergiu Tarna svolta nell’omicidio del barman di Mestre | arrestato un vigile urbano di Venezia

È stato arrestato un vigile urbano di Venezia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, il barista vittima di un tragico episodio avvenuto a Mestre. Secondo le ricostruzioni, Tarna sarebbe stato forzatamente costretto a salire su un veicolo e poi abbandonato nelle campagne di Malcontenta di Mira, dopo uno sparo alla tempia. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli e le motivazioni dell’accaduto.

C’è un arresto per l’omicidio di Sergiu Tarna, il barista ingannato e costretto con la forza a salire su una macchina, portato da Mestre verso Porto Marghera e scaricato nelle campagne di Malcontenta di Mira dopo un colpo sparato alla tempia. Sulla morte del 25enne è arrivata la svolta nelle indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore capo reggente di Venezia Stefano Ancilotto e dal pm Christian Del Turco. In manette, secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, è finito S.R., 40 anni, agente della polizia locale di Venezi a. Avrebbe ucciso il giovane con la pistola d’ordinanza. Chi è il vigile arrestato per l’omicidio di Sergiu Tarna. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

