Sergiu Tarna svolta nell’omicidio del barman di Mestre | arrestato un vigile urbano di Venezia

C’è un arresto per l’omicidio di Sergiu Tarna, il barista ingannato e costretto con la forza a salire su una macchina, portato da Mestre verso Porto Marghera e scaricato nelle campagne di Malcontenta di Mira dopo un colpo sparato alla tempia. Sulla morte del 25enne è arrivata la svolta nelle indagini dei carabinieri, coordinate dal procuratore capo reggente di Venezia Stefano Ancilotto e dal pm Christian Del Turco. In manette, secondo quanto riportato dal Corriere Veneto, è finito S.R., 40 anni, agente della polizia locale di Venezi a. Avrebbe ucciso il giovane con la pistola d’ordinanza. Chi è il vigile arrestato per l’omicidio di Sergiu Tarna. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Sergiu Tarna ucciso a 25 anni a Capodanno, arrestato il presunto killer: è un vigile urbano di Venezia Leggi anche: Omicidio di Sergiu Tarna: arrestato un sospetto, possibile svolta nelle indagini Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezia, arrestato il sospettato dell’omicidio di Sergiu Tarna: "Tradito da una telefonata" - Omicidio di Sergiu Tarna in provincia di Venezia: fermato il presunto responsabile, indagini ora puntate sul movente e sui possibili complici. notizie.it

Venezia, arrestato presunto assassino di Sergiu Tarna - anticipano Il Gazzettino, La Nuova Venezia e il Corriere del Veneto - tg24.sky.it

Sergiu Tarna, preso il killer del 25enne: è un vigile urbano. Incastrato dalla telefonata al padre mentre scappava in Spagna - Lo hanno trovato tra i ruderi sepolti dall'edera, si era nascosto a breve distanza da dove, qualche giorno prima, aveva ucciso Sergiu Tarna con un colpo di pistola alla ... ilgazzettino.it

#Venezia Stava tentando di fuggire all'estero il presunto killer di Sergiu Tarna, 25enne barista di origini moldave, trovato morto il 31 dicembre, con una ferita d'arma da fuoco alla tempia. Secondo la stampa locale si tratterebbe di un vigile urbano Foto Ansa x.com

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Sergiu Tarna, barman di 25 anni trovato morto il 31 dicembre scorso, ucciso da un colpo di pistola alla tempia, in un terreno agricolo a Malcontenta di Mira, in provincia di Venezia. I carabinieri di Venezia hanno arrestato il facebook

