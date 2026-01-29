reati ambientali denunce e sanzioni per 25 mila euro

Quattordici persone sono state denunciate a Bagnolo, in provincia di Reggio Emilia, per reati ambientali. La polizia ha effettuato 269 controlli e ha elevato sanzioni per un totale di 25 mila euro. Le accuse vanno dall’abbandono di rifiuti allo smaltimento illecito e all’intermediazione illegale di rifiuti.

Bagnolo (Reggio Emilia), 29 gennaio 2026 - Quattordici persone denunciate per reati ambientali tra cui abbandono di rifiuti, smaltimento illecito e intermediazione illegale di rifiuti, attraverso 269 interventi e con sanzioni per 25 mila euro. Sono questi i numeri dati principali dell’attività del 2024 e 2025 della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo, che comprende Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, nell’ambito della lotta all’abbandono dei rifiuti e del degrado in generale. Quattordici persone sono state denunciate per abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi, smaltimento illecito di rifiuti, attività di intermediazione illegale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

