In un caso di abbandono e speranza, il bassotto cieco Ollie ha trovato una nuova famiglia dopo che un veterinario ha rifiutato di eseguirne l’eutanasia. La storia evidenzia l’importanza di scegliere la compassione e il rispetto per la vita degli animali, anche nelle situazioni più difficili.

Il cane Ollie è scampato alla morte grazie al “no” di un veterinario. Il bassotto è nato cieco da un occhio e il suo padrone, non riuscendo a venderlo a causa della sua cecità, si è recato in una clinica chiedendo di sopprimerlo. Il veterinario si è opposto alla richiesta e ha prelevato l’animale, affidandolo a un’associazione speciale che salva bassotti in Florida. Lì è avvenuto l’incontro tra il cucciolo e Morgan. La donna ha condiviso la storia del cane su Tiktok. Nel video, la padrona di Ollie ha raccontato di essersi innamorata subito del cagnolino. L’utente ha raccontato: “Avevamo deciso di adottare un cagnolino ed eravamo aperti a qualsiasi tipologia, che fosse vecchio, giovane o malato, quindi non sapevamo cosa aspettarci”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bassotto cieco salvato dal “no” di un veterinario: il padrone voleva farlo sopprimere, ora il cagnolino ha una nuova famiglia

