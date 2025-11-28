Mantova 20enne Anna Malatesta morta per infarto la pallavolista del Castellucchio stroncata dal malore improvviso in casa

Anna Malatesta lavorava come parrucchiera ma era conosciuta per essere anche una pallavolista: militava infatti nella squadra di volley Gs Avis Castellucchio, in seconda divisione, e indossava la casacca numero 22 Dramma in provincia Mantova dove la 20enne pallavolista del Castellucchio Anna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Mantova, 20enne Anna Malatesta morta per infarto, la pallavolista del Castellucchio stroncata dal malore improvviso in casa

