La biblioteca di Marnate ha aperto le sue porte per due colazioni invernali rivolte ai bambini e alle famiglie. L’evento si è svolto sabato 7 febbraio, in occasione del Festival dei Calzini Spaiati. I piccoli hanno potuto gustare una semplice colazione insieme, creando un momento di convivialità nel cuore del paese.

Sabato 7 febbraio, la biblioteca di Marnate ha ospitato due colazioni invernali dedicate ai bambini e alle loro famiglie, in occasione del Festival dei Calzini Spaiati. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, è stata pensata per favorire l’accesso alla lettura e alla cultura tra i più piccoli, con due orari diversi: la prima colazione era riservata ai bimbi dai 3 ai 6 anni, la seconda ai minori di tre anni. Gli eventi, svolti con il supporto delle volontarie e volontari di Nati per Leggere, hanno permesso ai partecipanti di scoprire nuove storie attraverso libri e momenti di lettura condivisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Colazione in biblioteca per bambini a Marnate, Varese News

Approfondimenti su Marnate Colazione

Da domenica 18 gennaio, riprende al Sivori la rassegna “Cine colazione”.

Durante le festività natalizie, il Sistema Bibliotecario Urbano di Genova propone un ricco programma di eventi, tra letture, incontri, mostre e laboratori, pensati per coinvolgere bambini e adulti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Marnate Colazione

Argomenti discussi: Colazione in biblioteca per bambini e famiglie a Marnate; Giallo a colazione; Appuntamento con il Festival dei calzini spaiati; Le parole per dirlo: tre sabati in biblioteca sulla crescita emotiva dei più piccoli.

Colazione in biblioteca per bambini e famiglie a MarnateDue appuntamenti sabato 7 febbraio per il Festival dei Calzini spaiati: , alle ore 10 per bimbi da 3 a 6 anni e per i minori di 3 anni alle ore 11, sempre con i volontari di Nati per legere ... varesenews.it

Alla Biblioteca comunale di San Gimignano torna Storie a colazioneSAN GIMIGNANO. La Biblioteca Comunale di San Gimignano chiude il mese di gennaio con un appuntamento dedicato ai più piccoli, all’insegna della lettura, L’incontro, fissato per sabato 24 gennaio alle ... ilcittadinoonline.it

Le news principali di venerdì in meno di 10 minuti e con un po' di leggerezza LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/01/niente-olimpiadi-per-gli-studenti-e-una-task-force-anti-videoclip-selvaggi/2474131/utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_s - facebook.com facebook