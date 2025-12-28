missione quasi impossibile varese vuole fare il salto

Da un anno all’altro, il Varese inaugurerà il 2026 calcistico sempre al Franco Ossola, da dove si è congedato nell’ultimo turno di campionato con una vittoria di misura con la Lavagnese. I biancorossi, il 4 gennaio, riceveranno tra le mura amiche un’altra compagine ligure, l’ Imperia, riprendendo il cammino nel girone A di Serie D: 30 punti, quarto posto da playoff a braccetto col Sestri Levante, ma -11 dal Vado primo. Dura risalire fino alla vetta da promozione diretta per la squadra guidata dall’allenatore Andrea Ciceri, seppur ancora con tutto un girone di ritorno da disputare. La capolista dovrà mantenere il passo (13 vittorie, 2 pareggi e altrettanti ko fin qui), il Varese dal canto suo dovrà cercare di migliorare il ruolino di marcia, consolidando quanto di buono fatto e migliorando alcuni dettagli nelle prestazioni sul campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

