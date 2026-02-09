Dl Ucraina governo verso fiducia dopo mossa vannacciani con emendamento

Il governo si prepara a chiedere la fiducia alla Camera sul decreto Ucraina. La decisione arriva dopo l’azione dei tre vannacciani, Emanuele Pozzolo, Rossano Rosso ed Edoardo Ziello, che hanno presentato un emendamento per bloccare il provvedimento che invia armi a Kiev. La mossa ha fatto discutere e il voto di domani servirà a mettere ordine, evitando che i mal di pancia nella Lega possano mettere a rischio l’approvazione del decreto.

Roma, 9 feb. (askanews) – Si va verso il voto di fiducia sul dl Ucraina, domani nell'aula della Camera, per sterilizzare la 'mossa' dei tre vannacciani, Emanuele Pozzolo, Rossano Rosso ed Edoardo Ziello che con un emendamento soppressivo del provvedimento che invia armi a Kiev, puntano a far emergere i mal di pancia nella Lega. Il decreto legge è in prima lettura e gli emendamenti depositati sono solo una manciata (quattordici delle opposizioni oltre a quello di Pozzolo-Rosso-Ziello). Tra l'altro, i tempi non sono stretti: la conversione del decreto deve avvenire entro i primi giorni di marzo e il Senato avrebbe circa un mese intero per esaminare un testo di soli tre articoli.

