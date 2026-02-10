Dl Ucraina governo pone la fiducia alla Camera aumenta dissenso su finanziamenti a Kiev Avs M5s e Vannacciani contrari

Il governo Meloni ha messo la fiducia sulla legge che riguarda l’Ucraina, scatenando forti dissensi all’interno della maggioranza. Mentre alcuni partiti si sono schierati a favore, altri, come Avs, M5s e Vannacciani, si sono opposti ai finanziamenti militari a Kiev. La decisione di continuare a inviare soldi e aiuti ha aumentato le tensioni tra i gruppi politici, portando il governo a dover affrontare un dibattito acceso e divisioni interne.

Il governo Meloni pone la fiducia sul dl Ucraina, tra tensioni nella maggioranza e deputati contrari ai finanziamenti militari a Kiev Sulla decisione di continuare a mandare finanziamenti e aiuti all'Ucraina, i partiti italiani sono sempre più divisi, tanto da obbligare il governo Meloni a porre la fiducia.

Il governo Meloni ha messo la fiducia sul decreto Ucraina, rischiando di dividere ulteriormente la maggioranza.

M5s, Avs e i deputati di Futuro Nazionale, tra cui il generale Vannacci, hanno presentato emendamenti per cancellare l'articolo che prolunga gli aiuti militari a Kiev.

Il Governo, con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha posto la questione di fiducia, sul decreto legge contenente disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi.

Il ministro della Difesa: "Obbliga a dire se si appoggia il governo. Non scappiamo da una crisi, la evidenziamo".

