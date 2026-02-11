Vannacci sfida il centrodestra | alla Camera per presentare il piano sicurezza e immigrazione

Vannacci sfida il centrodestra e si prepara a portare in Parlamento il suo piano su sicurezza e immigrazione. La data ufficiale è il 4 marzo, ma c’è la possibilità di un’ulteriore riunione il 6. L’obiettivo del generale è presentare le sue idee, anche se il governo e le forze politiche sono divise sulla questione. La sfida si fa sempre più concreta, e nelle prossime settimane si capirà se riuscirà a far sentire la sua voce nel cuore delle decisioni politiche.

La data è già segnata, è quella del 4 marzo. Poi addirittura potrebbe essercene un'altra, quella del 6. Due giorni di Roberto Vannacci alla Camera. Sala stampa, presentazione prima del pacchetto sulla sicurezza, poi di quello sull'immigrazione. La richiesta di tenere una conferenza a Montecitorio partirà nelle prossime ore, la convinzione è che l'europarlamentare non potrà essere certo trattato come i rappresentanti di Casapound che a fine gennaio furono respinti dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e cacciati dai rappresentanti dell'opposizione. Le misure che il leader di Futuro nazionale proporrà alle forze politiche del centrodestra sono pressoché pronte.

