La politica italiana si muove sotto traccia, lontano dai riflettori. Ieri sera, in una stanza in Toscana, Vannacci si è incoronato leader di Futuro Nazionale, sfidando apertamente il centrodestra. La scena si è svolta senza grandi clamori, ma il gesto ha già fatto discutere.

La nuova stagione politica della destra italiana è partita ieri sera in una stanza ovattata della Toscana, lontano dalle telecamere e dai palchi urlanti. Qui, davanti a un notaio, è stato messo nero su bianco l’atto di nascita di Futuro nazionale, la creatura politica di Roberto Vannacci che fino a poche ore prima viveva più di indiscrezioni che di documenti. Cinque firme attorno a un tavolo: quella dell’ex generale della Folgore, del suo fedelissimo Massimiliano Simoni, unico consigliere regionale eletto per l’area vannacciana, e dei due deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, freschi di uscita dalla Lega e approdati al Misto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Futuro nazionale nasce dal notaio, Vannacci si incorona e sfida il centrodestra

Approfondimenti su Vannacci Futuro nazionale

Roberto Vannacci ha ufficialmente registrato il suo partito dal notaio.

Vannacci lancia il suo nuovo partito, chiamato Futuro Nazionale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

Ultime notizie su Vannacci Futuro nazionale

Argomenti discussi: Vannacci, il partito si chiamerà Futuro nazionale. Obiettivo patto con CasaPound per una cosa nera; Vannacci: Addio alla Lega, nasce Futuro Nazionale; Futuro Nazionale, simbolo forse inutilizzabile. Prime defezioni dalla Lega; Vannacci lascia la Lega, nasce Futuro Nazionale.

Chi c’è dietro a Roberto Vannacci e al suo nascente partito Futuro NazionaleL’uscita di Roberto Vannacci dalla Lega e l’annuncio della nascita di Futuro Nazionale hanno aperto un nuovo fronte nella destra italiana. L’ex generale, ... thesocialpost.it

Futuro Nazionale: anche ad Asti nasce il Team Vannacci per «rifondare l'area di destra»Lo rende noto l'avvocato Michele Iannotta che ha lasciato Fratelli d'Italia, dov'era stato candidato alle elezioni comunali del 2022, per seguire l'ex Generale nel suo nuovo progetto politico ... lanuovaprovincia.it

Futuro Nazionale, Sasso chiarisce: “Nessun referente ufficiale dei comitati costituenti” facebook

L’assurdo caso sul marchio di “Futuro Nazionale”: la notizia di Open, la smentita di Policy Maker ignorata e la fretta di dare addosso a #Vannacci x.com