Decreto Ucraina ok della Camera a fiducia con 207 sì 119 no e 4 astenuti no dei Vannacciani al dl | Sappiamo da che parte stare

La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul decreto Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti. Il governo ha deciso di prorogare la consegna di armi a Kiev, anche se i negoziati di pace sono ancora in salita. I voti contrari sono arrivati anche dai Vannacciani, che hanno dichiarato:

