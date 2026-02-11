Decreto Ucraina ok della Camera a fiducia con 207 sì 119 no e 4 astenuti no dei Vannacciani al dl | Sappiamo da che parte stare
La Camera ha dato il via libera alla fiducia sul decreto Ucraina con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti. Il governo ha deciso di prorogare la consegna di armi a Kiev, anche se i negoziati di pace sono ancora in salita. I voti contrari sono arrivati anche dai Vannacciani, che hanno dichiarato:
Via libera della Camera alla fiducia al decreto Ucraina. L'esecutivo ha di fatto dato il suo ok alla proroga di armi a Kiev, in un periodo in cui si sta cercando di portare avanti dei difficili negoziati sulla pace Ok della Camera alla fiducia al decreto Ucraina con 207 sì, 119 no e 4 astenut. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
