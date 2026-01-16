valorizzazione delle persone riconoscimento a umbragroup

Umbragroup, certificata Top Employer Italia 2026 da Top Employers Institute, si distingue per l’attenzione alla gestione e alla valorizzazione delle persone. Questa attestazione conferma l’impegno dell’azienda nel creare un ambiente di lavoro di qualità, orientato al benessere e allo sviluppo del personale. Un riconoscimento che sottolinea l’importanza data alle risorse umane come elemento fondamentale del proprio successo.

Umbragroup leader nella gestione e nei rapporti col personale. L’azienda è stata certificata Top Employer Italia 2026 da Top Employers Institute, "riconoscimento che conferma l’eccellenza dell’azienda nelle pratiche di gestione e valorizzazione delle persone". La certificazione attesta la capacità di Umbragroup di creare un ambiente di lavoro altamente performante, sostenuto da strategie basate sui dati, da una validazione indipendente e da un approccio orientato al coinvolgimento, alla crescita professionale e al benessere delle proprie persone. Top Employers Institute, attivo in 131 Paesi, è l’autorità globale che certifica, analizza e supporta le organizzazioni eccellenti nelle pratiche HR. 🔗 Leggi su Lanazione.it

