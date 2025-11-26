Aree interne under 35 e silver economy | pubblicato il bando Anci da 2,5 milioni

E’ stato appena pubblicato il nuovo bando Anci per valorizzare il ruolo delle Amministrazioni locali nel creare opportunità di integrazione socio-economica per gli under 35 attraverso lo scambio intergenerazionale con la popolazione anziana autosufficiente. L’avviso, che i mpegna 2,5 milioni di euro del Fondo per le politiche giovanili, si inserisce nel più ampio quadro delle strategie di sviluppo locale sostenibile e mira a coinvolgere in modo attivo i giovani nella progettazione e gestione di servizi innovativi a beneficio degli anziani, in un’ottica di coesione sociale e rilancio delle comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

