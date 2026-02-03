In Italia perso il 75% delle zone umide per l’intervento dell’uomo | il report del Wwf per la Giornata mondiale

In Italia, il 75% delle zone umide è scomparso nel corso degli ultimi decenni. Il report del WWF evidenzia che molte di queste aree sono state cancellate a causa di bonifiche, urbanizzazioni e cambiamenti nell’uso del territorio agricolo. La perdita è ancora più evidente se si pensa alla ricchezza di ambienti naturali che si sono ormai ridotti drasticamente.

I numeri, purtroppo, parlano chiaro: il 75% delle zone umide presenti sul territorio italiano nei secoli passati è andato perduto a causa di bonifiche, urbanizzazioni e conversioni del territorio agricolo. Ad oggi 61 sono i siti ufficiali (saliranno a 66), anche se le zone umide di piccole e medie dimensioni sono, per fortuna, ben più numerose, anche se non censite. I dati sono stati diffusi dal Wwf a ridosso della Giornata Mondiale delle zone umide, lunedì 2 febbraio. Quantità, ma anche qualità. Il 40% degli habitat di acqua salmastra o dolce presenta uno stato di conservazione scarso. Tantissimi i fattori di pressione su queste aree, come spiega Gianluca Catullo, responsabile specie e habitat Wwf Italia: "Alterazioni dei regimi idrologici per opere di regolazione delle acque, drenaggi, prelievi per irrigazione, conversione del suolo per agricoltura o urbanizzazione, inquinamento diffuso da nutrienti agricoli e scarichi urbani, specie aliene invasive, infine il fenomeno del saturnismo, cioè l'accumulo di piombo causato dalla caccia".

