Il 2 febbraio è la Giornata Mondiale delle Zone Umide

Il 2 febbraio si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide. In tutta Italia, si moltiplicano iniziative per sensibilizzare sul valore di lagune, fiumi e stagni. Questi ambienti, ricchi di biodiversità, sono fondamentali per il nostro equilibrio, perché aiutano a regolare il temperatura e l’acqua. Le associazioni e le istituzioni lanciano appelli per proteggerli da inquinamento e sfruttamento. La giornata serve a ricordare che le zone umide sono un patrimonio da conservare per il presente e il futuro.

ROMA – Lagune, fiumi, stagni, laghi, paludi, specchi d’acqua dolce o salmastra: il 2 febbraio, World Wetlands Day, il mondo richiama l’attenzione sulla loro ricchezza in termini di biodiversità e fondamentali per i numerosi servizi che assicurano il nostro benessere, tra cui la regolazione del clima. Le ‘wetlands’ sono infatti essenziali per la nostra sopravvivenza e il nostro benessere, grazie ai tanti benefici: sono serbatoi di carbonio e contrasto al cambiamento climatico, depurano le acque, proteggono dalle inondazioni, la vegetazione fornisce fibre e materiali, garantiscono cibo, e ospitano migliaia di specie, soprattutto pesci e uccelli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Oggi si sono svolte diverse iniziative all’oasi Wwf del lago di Serranella per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide 2026.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide, un appuntamento che si rinnova ogni 2 febbraio.

2 Febbraio Giornata Mondiale delle Zone Umide

