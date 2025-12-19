Rotary Club Valle Caudina Rino Bottillo riconfermato assistente del Governatore
Il Rotary Club Valle Caudina celebra con orgoglio la riconferma di Rino Bottillo come Assistente del Governatore per il biennio 2026/2027. Un riconoscimento che testimonia l'impegno e la dedizione della nostra comunità rotariana, rafforzando il nostro impegno nel servizio e nella promozione dei valori che ci uniscono.
Con orgoglio e soddisfazione il Rotary Club Valle Caudina ha visto riconfermato Rino Bottillo nell’incarico di Assistente del Governatore per l’anno rotariano 20262027. Attualmente impegnato nel medesimo ruolo presso i Club di Valle Telesina e di Morcone - San Marco dei Cavoti, Bottillo, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
