Rotary Club Valle Caudina Rino Bottillo riconfermato assistente del Governatore

Il Rotary Club Valle Caudina celebra con orgoglio la riconferma di Rino Bottillo come Assistente del Governatore per il biennio 2026/2027. Un riconoscimento che testimonia l'impegno e la dedizione della nostra comunità rotariana, rafforzando il nostro impegno nel servizio e nella promozione dei valori che ci uniscono.

Con orgoglio e soddisfazione il Rotary Club Valle Caudina ha visto riconfermato Rino Bottillo nell’incarico di Assistente del Governatore per l’anno rotariano 20262027. Attualmente impegnato nel medesimo ruolo presso i Club di Valle Telesina e di Morcone - San Marco dei Cavoti, Bottillo, ha. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Rotary Club Valle Telesina e Morcone: auguri a Rino Bottillo per la conferma e le nuove nomine

Leggi anche: Anna Amalia Villaccio nominata Assistente del Governatore del Rotary Distretto 2101

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Rotary Club Valle Telesina e Morcone: auguri a Rino Bottillo per la conferma e le nuove nomine; Rotary Club Valle Telesina: evento di formazione per l’Area Sannio sul Consiglio di Legislazione 2025; Rotary Club Valle Telesina e Morcone | auguri a Rino Bottillo per la conferma e le nuove nomine.

Rotary Club Valle Telesina e Morcone: auguri a Rino Bottillo per la conferma e le nuove nomine - Rino Bottillo confermato Assistente del Governatore 2026/2027 e nominato Presidente Eletto del RC Valle Caudina 2027/2028. fremondoweb.com