Valeria Graci rivela | L'imitazione di Federica Panicucci e Laura Pausini? Ho dovuto smettere

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la puntata di È sempre mezzogiorno, Valeria Graci ha svelato perché ha smesso di imitare Federica Panicucci e Laura Pausini. La comica ha spiegato che le due hanno preso così bene le sue imitazioni che ha deciso di interrompere, per rispetto e per non rovinare il divertimento. Un retroscena che nessuno si aspettava, arrivato direttamente dalla stessa Graci.

Fuoriprogramma a È sempre mezzogiorno. Valeria Graci ha rivelato ad Antonella Clerici il retroscena dietro l'addio alle sue imitazioni più famose, quelle a Laura Pausini e Federica Panicucci: "Si sono divertite così tanto che ho dovuto smettere".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Valeria Graci

Valeria Graci, stoccata a Laura Pausini e Federica Panicucci: “Ho dovuto smettere di imitarle”

Valeria Graci si lascia andare a una confessione a È Sempre Mezzogiorno.

La frecciatina di Valeria Graci a Laura Pausini e Federica Panicucci: “Si sono divertite talmente tanto che ho dovuto smettere di imitarle”

Valeria Graci ha fatto una battuta al vetriolo durante la trasmissione di Antonella Clerici su Rai 1.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Valeria Graci

valeria graci rivela lValeria Graci, scoppia il caso Panicucci-Pausini: Ho dovuto smettere di fare l’imitazione…. Cosa è successoValeria Graci, ospite di Antonella Clerici, ha svelato che ha dovuto smettere di imitare Federica Panicucci e Laura Pausini ... donnaglamour.it

valeria graci rivela lValeria Graci, stoccata a Laura Pausini e Federica Panicucci: Ho dovuto smettere di imitarleA È Sempre Mezzogiorno non è sfuggita la stoccata di Valeria Graci a Laura Pausini e Federica Panicucci per le imitazioni ... dilei.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.