Valeria Graci rivela | L'imitazione di Federica Panicucci e Laura Pausini? Ho dovuto smettere

Durante la puntata di È sempre mezzogiorno, Valeria Graci ha svelato perché ha smesso di imitare Federica Panicucci e Laura Pausini. La comica ha spiegato che le due hanno preso così bene le sue imitazioni che ha deciso di interrompere, per rispetto e per non rovinare il divertimento. Un retroscena che nessuno si aspettava, arrivato direttamente dalla stessa Graci.

