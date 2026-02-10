Valeria Graci rivela | L'imitazione di Federica Panicucci e Laura Pausini? Ho dovuto smettere
Durante la puntata di È sempre mezzogiorno, Valeria Graci ha svelato perché ha smesso di imitare Federica Panicucci e Laura Pausini. La comica ha spiegato che le due hanno preso così bene le sue imitazioni che ha deciso di interrompere, per rispetto e per non rovinare il divertimento. Un retroscena che nessuno si aspettava, arrivato direttamente dalla stessa Graci.
Fuoriprogramma a È sempre mezzogiorno. Valeria Graci ha rivelato ad Antonella Clerici il retroscena dietro l'addio alle sue imitazioni più famose, quelle a Laura Pausini e Federica Panicucci: "Si sono divertite così tanto che ho dovuto smettere".🔗 Leggi su Fanpage.it
